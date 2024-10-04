20-летнего парня задержали в Караганде

Полицейские в Караганде задержали 20-летнего подозреваемого в серии краж из частных домов. Общая сумма ущерба составила около 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже задержали 20-летнего молодого человека.

По версии следствия, парень, отжав окно, проник в пристройку частного дома, где прибрал к рукам строительные инструменты стоимостью 300 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Помимо этого, полицейские установили причастность задержанного к трем аналогичным случаям. Общая сумма ущерба составила около 3 млн тенге.

Все выявленные факты объединены в одно уголовное дело. Проводится расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Также недавно в городе был задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств.