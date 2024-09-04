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Павлодарка была приятно удивлена после подачи заявления в полицию

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Удивленная женщина
Женщина удивлена. Иллюстративное фото: Werawad Ruangjaroon / Getty Images

Жительница Павлодара поблагодарила сотрудников полиции за то, что они вернули ей велосипед, ранее украденный из подъезда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступила благодарность от жительницы Павлодара Фариды Кабыловой в адрес оперуполномоченных Центрального отдела полиции УП Павлодара.

"Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда и была крайне расстроена пропажей, ведь велосипед был долгожданной покупкой в семье, да и стоимость его высокая", - пояснили в ДП региона.

Полицейские незамедлительно выехали на место преступления. Они внимательно осмотрели местность, опросили соседей, что помогло установить точную дату и предполагаемое время кражи велосипеда.

Кропотливая работа помогла в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого и задержать его.

"Хочу выразить огромную благодарность старшему лейтенанту полиции Куанышу Кабылжапару и старшине полиции Рустему Жилкибаеву за проделанную работу по моему заявлению о краже велосипеда.

Я была приятно удивлена, насколько профессионально и оперативно действовали сотрудники, мне сразу стало понятно, насколько серьезно и ответственно они относятся к своей работе. Особо хочу отметить вежливость и внимательность сотрудников в общении со мной и всеми соседями", - написала в благодарственном письме горожанка.

Женщина также отметила, что велосипед ей вернули.

"Кражи велосипедов в летне-осенний период - большая проблема для граждан и отличная возможность обогатиться для недобросовестных людей. Все велосипеды, оставляемые во дворе, должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами", - напомнили в ДП Павлодарской области.

А в Уральске полицейские задержали казахстанцев, подозреваемых в крупной краже из квартиры в районе "Старого аэропорта". Из жилища вынесли золотые изделия, ноутбук, 3,2 млн тенге, а также ружье, которое находилось в сейфе.

Сотрудники полиции Алматы также задержали подозреваемых в квартирных кражах. Они уже были судимы за совершение аналогичного преступления. По данным следствия, установлена их причастность к четырем кражам в городе. Квартиры были вскрыты путем подбора ключа к замку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157057-pavlodarka-byla-priyatno-udivlena-posle-podachi-zayavleniya-v-policiyu/

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