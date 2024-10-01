Трюк с поддельными чеками раскрыли в Караганде

В Караганде сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве с помощью поддельных чеков на общую сумму 100 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками Октябрьского отдела полиции УП Караганды был задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошеннических действий в нескольких торговых точках.

По версии следствия, подозреваемый приобрел товар на сумму более 30 000 тенге, используя банковское приложение и предъявив продавцу фальшивый чек.

"Полицейские установили, что подобный трюк мужчина проделал еще в двух магазинах. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч тенге", - отметили в полиции.

Задержанный дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области в рамках программы по противодействию киберпреступности заблокировано 177 поддельных интернет-сайтов и задержано 74 подозреваемых. По итогам работы окончены и направлены в суд 117 уголовных дел. Помимо этого, пострадавшим от мошенников вернули денежные средства на сумму 36 млн 462 тысячи тенге.

Также стало известно, что мошенники начали представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.