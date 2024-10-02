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Вошли через окно: операцию по задержанию провели в Алматинской области (видео)

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Предметы
Предметы. Фото: polisia.kz

В Алматинской области полицейские в очередной раз "накрыли" нарколабораторию. По подозрению в ее организации задержан 35-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

35-летнего жителя региона подозревают в создании нарколаборатории в арендуемом доме на территории Талгарского района, сообщается в информационном медиапортале МВД.

"В ходе обыска изъяты 336 граммов мефедрона, более 36 кг прекурсоров, в том числе одна канистра с соляной кислотой и реагенты для синтеза химических веществ. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается", - проинформировали в полиции.

Одну из таких нарколабораторий в Алматинской области организовали в гараже частного дома. Правоохранители изъяли у подозреваемого более 200 граммов мефедрона и свыше 1,5 кг прекурсоров.

В августе сотрудники КНБ ликвидировали 3 крупные нарколаборатории в Казахстане, общая стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке доходила до 2 млрд тенге.

В начале года в Алматы выявили крупнейшую в Казахстане нарколабораторию. Располагалась она в частном доме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168943-narkotiki-izgotavlivali-v-arenduemom-rayone-v-talgare/

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