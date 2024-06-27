Жительница Атырау скрыла двойное гражданство и была оштрафована на полмиллиона тенге

Жительница Атырау с двойным гражданством была привлечена к ответственности - за нарушение законодательства ее оштрафовали на сумму свыше 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Было установлено, что жительница Атырау в 2021 году получила паспорт Российской Федерации. В течение 30 календарных дней со дня получения иного гражданства не сообщила об этом факте в органы внутренних дел РК, а также не сдала паспорт и удостоверение личности.

Постановлением суда она была признана виновной в совершении административного правонарушения, на нее наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 516 880 тенге.

Отметим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства.

В случае если гражданин получил иностранное гражданство не выходя из гражданства РК, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения РК. В отношении данной категории лиц, регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.