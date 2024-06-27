Жительница Атырау скрыла двойное гражданство и была оштрафована на полмиллиона тенге
Опубликовано:
Жительница Атырау с двойным гражданством была привлечена к ответственности - за нарушение законодательства ее оштрафовали на сумму свыше 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Было установлено, что жительница Атырау в 2021 году получила паспорт Российской Федерации. В течение 30 календарных дней со дня получения иного гражданства не сообщила об этом факте в органы внутренних дел РК, а также не сдала паспорт и удостоверение личности.
Постановлением суда она была признана виновной в совершении административного правонарушения, на нее наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 516 880 тенге.
Отметим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства.
В случае если гражданин получил иностранное гражданство не выходя из гражданства РК, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения РК. В отношении данной категории лиц, регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125299-zhitelnica-atyrau-skryla-dvoynoe-grazhdanstvo-i-byla-oshtrafovana-na-polmilliona-tenge/