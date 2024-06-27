Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жительница Атырау скрыла двойное гражданство и была оштрафована на полмиллиона тенге

Опубликовано:

Два паспорта в обложках
Два паспорта. Иллюстративное фото: beast01 / Getty Images

Жительница Атырау с двойным гражданством была привлечена к ответственности - за нарушение законодательства ее оштрафовали на сумму свыше 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Было установлено, что жительница Атырау в 2021 году получила паспорт Российской Федерации. В течение 30 календарных дней со дня получения иного гражданства не сообщила об этом факте в органы внутренних дел РК, а также не сдала паспорт и удостоверение личности.

Постановлением суда она была признана виновной в совершении административного правонарушения, на нее наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 516 880 тенге.

Отметим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен выйти из казахстанского гражданства.

В случае если гражданин получил иностранное гражданство не выходя из гражданства РК, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения РК. В отношении данной категории лиц, регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125299-zhitelnica-atyrau-skryla-dvoynoe-grazhdanstvo-i-byla-oshtrafovana-na-polmilliona-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie