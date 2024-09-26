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Россияне в Павлодарской области получили крупные штрафы за двойное гражданство

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Два российских загранпаспорта
Российские паспорта. Иллюстративное фото: Дмитрий Ларичев / Getty Images

В Павлодарской области выявили двух жителей, которые приобрели российское гражданство, но своевременно не сдали казахстанские паспорта и были оштрафованы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала 2024 года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 927 лиц, из которых 916 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства.

Стражи порядка выявили шесть граждан, использовавших казахстанские документы при наличии гражданства другого государства. Еще 19 нарушителей привлекли к ответственности за несообщение в установленные сроки о приобретении гражданства другого государства.

Так, полиция выявила двух жителей Щербактинского района, которые в декабре 2023 года приняли гражданство Российской Федерации, получили российские паспорта, однако в установленные законодательством сроки не сообщили о принятии гражданства другой страны и не сдали казахстанские паспорта.

"Постановлением суда сельчане признаны виновным и подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 200 МРП", - отметили в ДП Павлодарской области.

В другом случае житель Экибастуза за аналогичное нарушение постановлением суда выдворен за пределы Казахстана. Получив гражданство Российской Федерации еще в октябре 2019 года, он также не сдал свой казахстанский паспорт.

Добавим, что по ч.1 ст.496 КоАП РК использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

В соответствии с ч.2 ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166187-rossiyane-v-pavlodarskoy-oblasti-poluchili-krupnye-shtrafy-za-dvoynoe-grazhdanstvo/

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