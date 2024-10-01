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62 человека задержали в ходе операции в Алматинской области

Опубликовано:

Задержание киберпреступников
Киберпреступность. Фото: polisia.kz

В Алматинской области в рамках программы по противодействию киберпреступности заблокировано 177 поддельных интернет-сайтов и задержано 74 подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, с начала года управление криминальной полиции ДП Алматинской области добилось значительных результатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено 74 подозреваемых, причастных к 46 уголовным делам различного характера. По итогам работы окончены и направлены в суд 117 уголовных дел.

"В ходе операции были задержаны 62 человека, занимавшиеся незаконным оборотом денежных средств. В результате регулярного мониторинга киберпространства удалось заблокировать 177 поддельных интернет-сайтов, через которые осуществлялись мошеннические действия.

Также были заморожены счета 56-ти лиц, подозреваемых в киберпреступлениях и возвращены пострадавшим денежные средства на сумму 36 млн 462 тысячи тенге", - рассказал заместитель начальника УКП ДП Алматинской области Нуржан Кенесханулы.

Управление криминальной полиции продолжает активную работу по профилактике и раскрытию преступлений в сфере интернет-мошенничества.

Жителям и гостям области настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при осуществлении онлайн-покупок и финансовых операций, а при возникновении подозрений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские предотвратили мошенничество в отношении 28-летнего глухонемого местного жителя, который чуть не стал жертвой аферистов при попытке оформить кредит. Неизвестный представился менеджером одного из банков и заверил, что сможет помочь. Для начала мужчине предложили внести через терминал на указанный счет 37 тысяч тенге для сбора необходимых документов. Однако молодой человек этого не сделал и обратился в полицию.

Также стало известно, что мошенники придумали способ обмана казахстанцев. Под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, аферисты выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168182-62-cheloveka-zaderzhali-v-hode-operacii-v-almatinskoy-oblasti/

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