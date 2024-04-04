Задержан экс-глава "КазАвтоЖол"

Задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы - подробности сообщили в АФМ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника, департаментом АФМ по городу Астана при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Муратулы А", - говорится в сообщении.

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца.

В соответствии со статьей 201 УПК иная информация разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Напомним, что Аскар Муратулы возглавлял "КазАвтоЖол" с апреля 2021 года.

Муратулы родился в 1976 году. Учился в Восточно-Казахстанском техническом университете по специальности "экономика и менеджмент на транспорте", а также в Казахском автомобильно-дорожном университете им. Л. Гончарова.

Трудовую деятельность начал 1998 году. В 1998-2002 годах работал ведущим специалистом в министерстве транспорта и коммуникаций, последовательно был главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления Комитета автомобильных дорог. Работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор".

В 2007-2012 годах - заместитель начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны, эксперт Министерства транспорта и коммуникациЙ РК, заместитель начальника инспекции финансового контроля по Жамбылской области.

В 2012-2015 годах - руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

В 2015-2017 годах - аким Зерендинского района. 2017-2019 годы - руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. После являлся заместителем акима Акмолинской области.

В феврале 2022 года Муратулы ушел с поста председателя правления "КазАвтоЖол".