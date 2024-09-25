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Подозреваемого в рекламе наркотиков мужчину задержали в Шымкенте

Опубликовано:

Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шымкенте задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.

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Как отметили в полиции, в ходе операции "Карасора" полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков.

"У него дома нашли 6 трафаретов для нанесения адресов сайтов, продающих наркотики, на стены зданий", - говорит в сообщении ведомства.

Там добавили, что сейчас ведется расследование, а сам подозреваемый помещен в ИВС.

"За пропаганду наркотиков ему грозит до трех лет лишения свободы", - добавили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что более пяти тысяч граффити с рекламой наркотиков закрасили алматинцы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152708-podozrevaemogo-v-reklame-narkotikov-muzhchinu-zaderzhali-v-shymkente/

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