Подозреваемого в рекламе наркотиков мужчину задержали в Шымкенте
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В Шымкенте задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.
Как отметили в полиции, в ходе операции "Карасора" полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков.
"У него дома нашли 6 трафаретов для нанесения адресов сайтов, продающих наркотики, на стены зданий", - говорит в сообщении ведомства.
Там добавили, что сейчас ведется расследование, а сам подозреваемый помещен в ИВС.
"За пропаганду наркотиков ему грозит до трех лет лишения свободы", - добавили в МВД.
Напомним, ранее сообщалось, что более пяти тысяч граффити с рекламой наркотиков закрасили алматинцы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152708-podozrevaemogo-v-reklame-narkotikov-muzhchinu-zaderzhali-v-shymkente/
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