"Задушила одеялом": казахстанку осудили за убийство двух дочерей

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области рассмотрено дело об убийстве двух детей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, следствием женщина обвинялась в убийстве двух своих малолетних дочерей (ст.99 ч.3 УК).

В суде установлено, что в январе 2023 года подсудимая познакомилась с мужчиной, после чего с сентября 2023 года они стали проживать совместно в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района. У женщины было трое малолетних дочерей 2019, 2021 и 2023 годов рождения. Совместных детей у пары не было.

"Утром 4 апреля 2024 года мужчина уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами входные двери квартиры, что ранее было оговорено с сожительницей.

Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, женщина, находясь дома одна с тремя малолетними детьми, испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, выразившимся в отсутствии продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей. После чего в этот же день она, находясь в детской спальне, сказала малолетним дочерям лечь на кровать и, когда последние легли на кровать, задушила их накрытым одеялом", - говорится в сообщении суда.

В итоге подсудимая признана виновной в убийстве малолетних детей и ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

"Санкция статьи, вмененной в отношении обвиняемой, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы. При назначении наказания учтены требования ч.4 ст.46 УК, согласно которой пожизненное лишение свободы женщинам не назначается. Приговор не вступил в законную силу", - пояснили в Карагандинском областном суде.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что жительницу Карагандинской области подозревают в убийстве собственных детей. Малышей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали. Детям было 2 и 4 года. По словам односельчан, предположительно, они были задушены. В совершении преступления заподозрили мать погибших. Женщину задержали.

Также ранее был вынесли приговор обвиняемой в убийстве двух собственных детей Туркестане. Женщина получила 15 лет лишения свободы.