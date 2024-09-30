Отпросившуюся с работы многодетную мать уволили в Акмолинской области

В Акмолинской области многодетную мать уволили после того, как она отпросилась с работы у директора магазина. Ее увольнение признали незаконным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, коллегия по гражданским делам областного суда рассмотрела гражданское дело по иску местной жительницы к ТОО о признании недействительным приказа об увольнении, восстановлении на работе и выплате заработной платы.

Выяснилось, что истец является многодетной матерью. С сентября 2023 года женщина работала старшим кассиром в магазине ТОО.

"4 марта 2024 года она отпросилась у директора магазина и отсутствовала на рабочем месте с 15.00 до 19.00, при этом ее подменяла коллега. Но директор магазина составила акт об отсутствии женщины на работе и, отобрав объяснительную, вынесла приказ о ее увольнении", - установил суд.

Суд признал увольнение женщины незаконным по следующим основаниям:

отсутствовала на рабочем месте по уважительной причине - с разрешения руководства, подменяла ее коллега;

оснований для дисциплинарного взыскания в виде увольнения нет;

свидетели, сотрудники магазина подтвердили, что женщина отпросилась у директора магазина;

нарушена процедура наложения дисциплинарного взыскания, в приказе не указано основание увольнения, лишь сделана ссылка на пп.3 ст.49 Трудового кодекса, которая имеет общий характер.

Решением суда иск казахстанки был удовлетворен, приказ об увольнении признан недействительным. Женщину восстановили на должности старшего кассира магазина. С ТОО в ее пользу взыскали заработную плату за вынужденный прогул в размере 895 520 тенге.

"Постановлением коллегии решение суда оставлено без изменения. Решение в части восстановления на работе и выплате заработной платы обращено немедленному исполнению", - отметили в суде.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Верховном суде рассмотрели дело казахстанки, которая работала бухгалтером предприятия, но после получения строгого выговора была уволена. Женщина была восстановлена в должности, а с предприятия взыскана компенсация в сумме 3,6 млн тенге.

В Кызылорде защитили трудовое право работника - мужчину незаконно уволили с должности начальника отдела экономики и финансов из-за несданного отчета. Через суд он добился восстановления на работе и взыскания зарплаты за дни вынужденного прогула.