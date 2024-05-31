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Задержание ректора медвуза в ЗКО: Антикор показал видео изъятия денег

Опубликовано:

Изъятые деньги
Изъятые деньги. Кадр из видео: Анткор

Ректор Западно-Казахстанского медицинского университета им. М.Оспанова подозревается в коррупции, сообщили в Антикоре. Ведомство опубликовало кадры оперативной съемки, передает NUR.KZ.

Также в Актикор озвучили подробности расследования.

"Антикоррупционной службой Алматинской области изобличен председатель правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова", который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от предпринимателя Алматы взятку в размере 11,6 млн тенге", - говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Отметим, накануне Антикоррупционная служба подтвердила задержание ректора Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова - председателя правления Асета Калиева.

Напомним, в сентябре 2022 года решением Республиканской комиссии по определению кандидатов на должности председателей правления – ректоров некоммерческих акционерных обществ и приказом министра здравоохранения РК Асет Калиев был назначен председателем правления - ректором НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2110434-zaderzhanie-rektora-medvuza-v-zko-antikor-pokazal-video-izyatiya-deneg/

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