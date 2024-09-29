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Ректора вуза в Шымкенте подозревают в получении многомиллионной взятки

Опубликовано:

Передача взятки
Взятка. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

Ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки, сообщает телеканал "Otyrar". Сообщается, что дело связано с государственными закупками.

На сайте телеканала сообщается, что ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки на сумму 28,5 миллиона тенге.

До этого информация появилась в социальных сетях. В ней же говорилось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний.

В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Сейчас проводится расследование.

"По словам руководителя департамента, в связи с конфиденциальностью расследования информация не подлежит разглашению. Известно лишь, что дело связано с государственными закупками", - сообщает телеканал.

На сайте Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова указано, что вуз является крупнейшим в стране по количеству студентов. Также сообщается, что Кайрат Нурманбетов занимает должность временно исполняющего обязанности ректора вуза.

Сообщается, что он автор более 60 научных трудов по вопросам теории и истории государства и права, по вопросам конституционализма и по вопросам высшего образования в Республике Казахстан. Изданы учебник и учебные пособия, которые внедрены в учебный процесс многих вузов страны.

Напомним, в мае текущего года ректор Западно-Казахстанского медицинского университета им. М.Оспанова задержали по подозрению в коррупции. Антикор опубликовал кадры оперативной съемки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167258-rektora-vuza-v-shymkente-podozrevayut-v-poluchenii-mnogomillionnoy-vzyatki/

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