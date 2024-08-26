Хозяина коров оштрафовали за их прогулку по трассе в Павлодарской области

В Павлодарской области владельца привлекли к ответственности за бесхозный скот, который без присмотра бродил по трассе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией Иртышского района на ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению и привлечению к административной ответственности владельцев бродячего скота и пресечению ДТП с участием животных.

"Ежедневно сотрудниками полиции проводятся рейды по недопущению нахождения скота вдоль дорог и на трассе", - уточнили в ДП Павлодарской области.

К примеру, на трассе республиканского значения Атамекен - Иртышск - Русская поляна вблизи села Кенес без присмотра владельца бродил крупный рогатый скот в количестве 20 голов.

Полицейскими был установлен владелец коров, им оказался 50-летний житель села Кенес Иртышского района. В отношении мужчины составили административный протокол, на него наложен штраф в размере 3 МРП. Также была проведена беседа по недопущению подобных нарушений.

"Несмотря на принимаемые меры, отсутствует должный контроль владельцев скота, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям на автодорогах и скотокрадству. Чаще всего причиной краж сельскохозяйственных животных является безнадзорность скота, пасущегося на вольных выпасах", - отметил начальник отдела полиции Иртышского района Куат Тусупбеков.

Ранее лошади спровоцировали серьезное ДТП в Павлодарской области. Ночью водитель на автодороге Павлодар - Кызылорда совершил наезд на двух животных, которые переходили проезжую часть.

Также авария с участием нескольких автомобилей и животных произошла на трассе Астана - Павлодар. Шесть лошадей вышли на дорогу, в результате чего произошло ДТП. Полицейские занялись поисками владельца скота.