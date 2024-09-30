Уголовное дело открыли после смерти 14-летней девочки в Алматинской области
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В Сети появилась информация, что 14-летняя школьница покончила с собой в Алматинской области. Трагедию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, по данному факту полицейскими Талгарского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся все необходимые следственные мероприятия для выяснения мотивов и обстоятельств произошедшего.
Вместе с тем в полиции уточнили, что гибель девочки не связана с сетевыми играми или буллингом.
"Департамент полиции предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призывает граждан руководствоваться данными из официальных источников", - подчеркнули в ДП Алматинской области.
Ранее сообщалось, что школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября в Темирском районе. В ходе конфликта между подростками был убит ученик 9-го класса. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены.
А в Восточно-Казахстанской области во время турпохода на реке Громотухе погибла 14-летняя девочка. Трагедия произошла 4 августа в нескольких километрах от Риддера. Во время перехода через русло реки школьница соскользнула с камня, и ее унесло сильным течением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167743-ugolovnoe-delo-otkryli-posle-smerti-14-letney-devochki-v-almatinskoy-oblasti/
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