Девочка-подросток погибла на реке во время турпохода в ВКО

В Восточно-Казахстаснкой области во время турпохода на реке Громотухе погибла 14-летняя девочка - ее унесло сильным течением, передает местное издание YK-news.kz.

Трагедия произошла 4 августа в нескольких километрах от Риддера. Группа из 20 человек самостоятельно отправилась в пеший поход.

Во время перехода через русло реки Громотуха 14-летняя девочка соскользнула с камня, и ее унесло вниз сильным течением.

Все это случилось на глазах у ее родителей.

"В 14:45 в специализированную пожарную часть № 1 сообщили, что в районе реки Громотухи выше по течению от водозабора ТОО "Компания ЛК ГЭС" унесло водой девочку. В 15:30 к месту вызова отправили отделение СПЧ-1 в составе 10 человек на аварийно-спасательном автомобиле УАЗ и 5 сотрудников отдела полиции Риддера", - сообщили спасатели.

Спасательные работы длились несколько часов.

К вечеру тело девочки без признаков жизни обнаружили в пяти километрах от водозабора.