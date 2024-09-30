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Эзотерика

"Закопал в золе в комнате": жителя Костанайской области осудили за убийство младшего брата

Опубликовано:

Мужчина держит в руках нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Eduard Skorov / Getty Images

В Костанайской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве младшего брата. Своей вины подсудимый не признал, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, житель Костанайской области был предан суду по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК (Убийство).

Инцидент произошел 21 декабря прошлого года в поселке Пригородный Житикаринского района Костанайской области.

"Между братьями возник словесный конфликт, впоследствии переросший в драку, в ходе которой старший брат нанес три удара ножом в область грудной клетки и брюшной полости младшего брата", - установил суд.

От полученных ножевых ранений последний скончался на месте происшествия.

"С целью сокрытия убийства обвиняемый закопал тело своего младшего брата в золе в одной из заброшенных комнат дома", - говорится в сообщении суда.

Подсудимый в суде вину не признал, просил переквалифицировать его действия на ст.102 УК (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

По информации суда, вина подсудимого была доказана:

  • показаниями подсудимого, потерпевшей, свидетелей и экспертов;
  • исследованными материалами уголовного дела, в том числе протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и исследований.

"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие у него психического расстройства, не исключающего вменяемости, а также противоправность поведения потерпевшего, явившаяся поводом для уголовного правонарушения", - отметили в суде.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установили.

По итогам судебного разбирательства мужчину признали виновным в совершении убийства.

С учетом установленных по делу обстоятельств ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в области Ұлытау в апелляции рассмотрели дело местного жителя, обвиненного в причинении смертельного ранения брату во время ссоры. Приговор ему оставили без изменения.

А в Павлодаре местный житель нанес 7 ударов топором по голове брата, от которых последний умер, и избежал уголовной ответственности. Было установлено, что у мужчины психиатрический диагноз, который стал причиной яростной агрессии. Ему назначили принудительное лечение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167689-zakopal-v-zole-v-komnate-zhitelya-kostanayskoy-oblasti-osudili-za-ubiystvo-mladshego-brata/

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