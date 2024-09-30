"Закопал в золе в комнате": жителя Костанайской области осудили за убийство младшего брата
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В Костанайской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве младшего брата. Своей вины подсудимый не признал, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, житель Костанайской области был предан суду по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК (Убийство).
Инцидент произошел 21 декабря прошлого года в поселке Пригородный Житикаринского района Костанайской области.
"Между братьями возник словесный конфликт, впоследствии переросший в драку, в ходе которой старший брат нанес три удара ножом в область грудной клетки и брюшной полости младшего брата", - установил суд.
От полученных ножевых ранений последний скончался на месте происшествия.
"С целью сокрытия убийства обвиняемый закопал тело своего младшего брата в золе в одной из заброшенных комнат дома", - говорится в сообщении суда.
Подсудимый в суде вину не признал, просил переквалифицировать его действия на ст.102 УК (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).
Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.
По информации суда, вина подсудимого была доказана:
- показаниями подсудимого, потерпевшей, свидетелей и экспертов;
- исследованными материалами уголовного дела, в том числе протоколами и видеоматериалами следственных действий, а также заключениями судебных экспертиз и исследований.
"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие у него психического расстройства, не исключающего вменяемости, а также противоправность поведения потерпевшего, явившаяся поводом для уголовного правонарушения", - отметили в суде.
Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установили.
По итогам судебного разбирательства мужчину признали виновным в совершении убийства.
С учетом установленных по делу обстоятельств ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее в области Ұлытау в апелляции рассмотрели дело местного жителя, обвиненного в причинении смертельного ранения брату во время ссоры. Приговор ему оставили без изменения.
А в Павлодаре местный житель нанес 7 ударов топором по голове брата, от которых последний умер, и избежал уголовной ответственности. Было установлено, что у мужчины психиатрический диагноз, который стал причиной яростной агрессии. Ему назначили принудительное лечение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167689-zakopal-v-zole-v-komnate-zhitelya-kostanayskoy-oblasti-osudili-za-ubiystvo-mladshego-brata/
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