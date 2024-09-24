Казахстанец зарезал брата во время конфликта
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В области Ұлытау в апелляции рассмотрели дело местного жителя, обвиненного в причинении смертельного ранения брату во время ссоры, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности) рассмотрели в Жанааркинском районном суде.
"В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый в результате конфликта со своим братом нанес ему ножевое ранение, в результате чего тот скончался от полученных травм", - говорится в сообщении суда.
Подсудимый признал свою вину.
"При назначении наказания суд учел все обстоятельства дела, в том числе характер правонарушения, степень опасности для общества, личность осужденного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства", - отметили в суде.
Суд признал раскаяние обвиняемого смягчающим обстоятельством, при этом отягчающих обстоятельств установлено не было.
Апелляционная жалоба подсудимого была оставлена без удовлетворения, а приговор - без изменения.
Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее в Павлодаре местный житель нанес 7 ударов топором по голове брата, от которых последний умер. Мужчине удалось избежать уголовной ответственности - ему назначили принудительное лечение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165436-kazahstanec-zarezal-brata-vo-vremya-konflikta/
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