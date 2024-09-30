"Действовала словно по указке": казахстанку остановили в банке из-за странного поведения

В Аккольском районе предотвратили факт интернет-мошенничества в здании банка, однако местная жительница успела лишиться части денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 сентября на телефон 62-летней жительницы города Акколь через менеджер WhatsApp пришло сообщение от неизвестного номера.

"При этом на аватарке стояло изображение ее непосредственного руководителя, что полностью усыпило бдительность женщины. В дальнейшем поступило еще несколько звонков от лжесотрудников силового органа и Национального банка. Аферисты убедили женщину пойти в банк и оформить денежный кредит на сумму 1 млн тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Следуя инструкциям, акмолинка в здании банка взяла кредит и здесь же решила перечислить деньги на указанные мошенниками счета.

"В это же время в банке находились сотрудники отдела полиции Аккольского района, которым действия женщины показались странными: она постоянно говорила по телефону, словно действовала по указке", - пояснили в ведомстве.

Менеджер банка сказала полицейским, что кредит был оформлен всего несколько минут назад. Решив прервать телефонный разговор и разобраться в ситуации, сотрудники полиции объяснили акмолинке, что это могут быть мошенники, и сами взяли трубку.

"По манере общения и довольно стандартным фразам опытные сотрудники сразу же поняли, что имеют дело с аферистами", - уточнили в ДП Акмолинской области.

К сожалению, женщина успела перечислить 550 тыс. тенге, остальная сумма осталась на руках у акмолинки.

Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными. Несмотря на то, что основные методы и мошеннические схемы давно известны, казахстанцы продолжают попадаться на уловки преступников.

"Ни коем случае не следует продолжать разговор с неизвестными, представляющимися сотрудниками правоохранительных и силовых органов, Национального банка или операторов сотовой связи", - предупреждают в ведомстве.

Ранее сельчанин из Акмолинской области по указанию мошенников проехал десятки километров до отделения банка, где взял кредит на 1,9 млн тенге, и перевел все деньги на разные счета. Звонившие заверили его, что его координируют правоохранительные органы.

Также жительнице Акмолинской области позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником мобильной компании. Она сообщила своему собеседнику код из SMS и оказалась должна более 3,4 млн тенге, став обладательницей пяти кредитов.