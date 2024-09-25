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Эзотерика

Более 3 млн тенге оказалась должна акмолинка после одного звонка

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Женщина ответила на звонок
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Svitlana Hulko / Getty Images

Жительница Акмолинской области сообщила своему собеседнику код из SMS и оказалась должна более 3,4 млн тенге, став обладательницей пяти кредитов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заявление в полицию поступило вчера, 24 сентября.

"По показаниям пострадавшей, неизвестный, назвавшийся сотрудником мобильной компании, предложил ей продлить обслуживание SIM-карты и попросил сообщить код из полученного SMS. Сельчанка последовала инструкциям звонившего, а позже узнала, что преступники оформили на нее кредиты в пяти банках", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Совокупная сумма ущерба составила 3 414 000 тенге.

"Мошенники могут обладать приемами психологического воздействия. Поэтому любой подозрительный звонок лучше сразу же прервать.

Выходить на прямую видеосвязь с ними также категорически не рекомендуется. Мошенники могут записать ваше изображение и в дальнейшем использовать его для кражи денег с помощью удаленных сервисов", - предупредили в ДП региона.

Также в ведомстве сообщили, что под предлогом необходимости продления обслуживания мобильного номера преступники пытаются получить данные для входа в личный кабинет и одноразовые коды для авторизации.

Если им это удается, они перенастраивают переадресацию SMS на свой номер, получая доступ к сообщениям от различных сервисов и банков.

Ранее в Караганде полицейские предотвратили мошенничество в отношении 28-летнего глухонемого местного жителя, который чуть не стал жертвой аферистов при попытке оформить кредит для покупки автомобиля.

Также появилось видео очередного разговора с мошенниками, выдающими себя за операторов мобильной связи. Запись опубликовал ДП Астаны. На кадрах видно, как женщина разговаривает с позвонившим с номера 1414.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165935-bolee-3-mln-tenge-okazalas-dolzhna-akmolinka-posle-odnogo-zvonka/

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