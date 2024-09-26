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Прорыв трубопровода оставил жителей Караганды без воды

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Воду отключили в Караганде из-за аварии
Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде на улице Четская, 79 произошел прорыв трубопровода, из-за чего жители нескольких улиц остались без холодного водоснабжения, передает ekaraganda.kz.

Повреждение произошло на трубопроводе диаметром 300 мм.

Без холодной воды остались жители следующих улиц: Четская (дома 61–169), Смоленская, Оршанский переулок, Хвойный переулок, Кустанайский переулок, Кустанайская, Волгоградская, Вавилова, Гарибальди (дома 1–54), Балхашская (дома 62–149), Гончарная (дома 35–112), Джалиля (дома 24–72), Кирпичная (дома 38–85), Рахимова (дома 35–168), Керамическая (дома 57–152), Колодезная (дома 4–48), Кондитерская (дома 75–120), Тургенева (дома 21–93), Самаркандская (дома 1–39), Чехова (дома 14–72).

Ремонтные работы будут проводиться сегодня.

Напомним, в августе во время гидравлических испытаний в Караганде из-под земли забил мощнейший фонтан. Камни прилетали в окна, поднятой плитой повредило авто. Технический фонтан бил выше девятиэтажного дома. Пока дефектный участок не обесточили, водой залило дороги и дворы.

Помимо этого, в июне многометровый "фонтан" из канализационного люка засняли жители Астаны. В пресс-службе столичного "Теплотранзита" сообщили, что причиной инцидента также стали гидравлические испытания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166336-proryv-truboprovoda-ostavil-zhiteley-karagandy-bez-vody/

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