13-летняя девочка родила в Туркестанской области

Детский омбудсмен Динара Закиева возмутилась ситуацией в Туркестанской области, где, по ее словам, изнасилованная 13-летняя девочка стала мамой и не ходит в школу, передает NUR.KZ.

Как сообщила Динара Закиева в своем посте в Instagram, на совещании по итогам работы в Туркестанской области она представила некоторые проблемы в сфере защиты детей.

"В Келесском районе девочка, родившая ребенка в 13 лет в результате изнасилования, с начала года не ходит в школу. Заместитель директора школы, несмотря на осведомленность в ситуации, не принял никаких мер и не передал дело в Комиссию по делам несовершеннолетних", - написала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДП Туркестанской области, но ответа пока не получил.

Ранее стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование.

Тогда же сообщалось, что в отношении педагогов приняты меры - решено уволить директора школы, а руководителя отдела образования привлекли к ответственности в виде строгого выговора.

Позже выяснились подробности о семье девочки. Супруги переехали в Казахстан в 2019 году из Монголии. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Сауле Шакеневой, мать несовершеннолетней не умеет ни читать, ни писать, а отец окончил всего шесть классов.