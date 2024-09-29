"Астана" потеряла очки в матче с "Женисом" и поднялась в таблице КПЛ

Столичный футбольный клуб "Женис" добыл ничью в рамках матча перенесенного 18-го тура Казахстанской премьер-лиги против "Астаны", передает корреспондент NUR.KZ.

Астанинское дерби приняла центральная арена Караганды стадион "Шахтер". Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме клубам не удалось реализовать ни одного момента. Счет открыл нигерийский нападающий "Астаны" Джеффри Чарльз Чинеду, успешно исполнивший 11-метровый удар на 52-й минуте.

"Женису" удалось сравнять благодаря усилиям Адилио Корреиа Дос Сантоса через восемь минут.

После этого матча подопечные Григория Бабаяна вновь поднялись на пятую строчку таблицы национального футбольного чемпионата, набрав 31 очко в 18 играх. "Женис" продолжает занимать предпоследнее 12-е место (14 баллов в 19 матчах).

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