Разбил телефоны и затолкал в машину: жителя области Абай осудили за похищение бывшей жены

Дело по факту похищения человека рассмотрели в Жарминском районном суде - мужчину обвиняли в похищении экс-супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как сообщили в суде гражданин Е. в ходе конфликта с бывшей супругой А., находясь в ее доме в селе Калбатау, разбил ее телефоны и ударил кулаком по лицу. Затем, затолкав женщину в багажник ее автомобиля, похитил потерпевшую.

"Прокурор просил суд квалифицировать действия мужчины по части 1 статьи 125 УК, поскольку тот не применил насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшей А. Потерпевшая А. заявила, что в настоящее время прощает подсудимого и просила строго не наказывать", - говорится в сообщении.

Сам мужчина раскаялся в содеянном, пояснив, что сожалеет о случившемся и просит суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Подчеркивается, что суд пришел к выводу, что действия подсудимого следует переквалифицировать - на часть 1 статьи 125 УК.

"Суд признал Е. виновным и назначил 4 года лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, недавно в области Абай на скамье подсудимых оказались четверо казахстанцев, которых обвинили в похищении двух граждан Китая, разбое и вымогательстве. Как стало известно, злоумышленники требовали 200 тыс. долларов и три авто марки Zeekr.

Суд приговорил их лишению свободы.

А весной этого года трое жителей Костаная похитили человека, сначала избили, а затем вывезли в лес. Причиной стала месть за обиду подруг.

Они предстали перед судом за совершение похищения человека группой лиц по предварительному сговору и получили наказание в виде лишения свободы.