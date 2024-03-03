"Месть за обиду подруг": костанайца вывезли в лес, избивали и украли миллион тенге

Трое жителей Костаная похитили человека, сначала избили, а затем вывезли в лес. Причиной стала месть за обиду подруг, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

В костанайском суде рассмотрено уголовное дело в отношении троих граждан, которые предстали перед судом за совершение похищения человека группой лиц по предварительному сговору.

По информации суда, инцидент произошел в мае прошлого года.

"К. совместно со своими друзьями С. и Д., предварительно сговорившись о необходимости похищения Ка. с целью мести за обиду подруг, насильно захватили потерпевшего и переместили его по месту проживания подсудимых С. и К., где его избивали, запугивали и унижали. Затем для оказания большего психологического давления в багажнике автомашины вывезли потерпевшего в лес.

В лесу потерпевший предложил откупиться и передать подсудимым 6 000 000 тенге за то, чтобы они его не били и отпустили. На следующий день подсудимые открыто похитили у потерпевшего более 1 000 000 тенге, которые тот снял со своего депозита", - говорится в сообщении.

Гособвинитель запрашивал в виде наказания подсудимым 8 и 9 лет лишения свободы, а сами подсудимые вину признали только частично.

"Судом подсудимые признаны виновными по статьям 191 ч.2 п.1 и 3, 125, ч.2, п.1 УК и с учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенных деяний, всех обстоятельств по делу, с применением ст.58 ч.3 УК, назначено наказание в виде лишения свободы: К.- 8 лет с отбыванием наказания в УИС средней безопасности, а С. и Д. - по 7 лет с применением ст.63 УК условно, с установлением пробационного контроля", - отмечается в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что в соответствии со ст.125 ч.2 УК РК похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно статьи 191 УК РК грабеж (открытое хищение чужого имущества), совершенный: с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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