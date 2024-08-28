Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Требовали 200 тыс. долларов и три авто Zeekr": бизнесмена похитили и избивали в ЖК Алматы

Опубликовано:

Мужчина возле авто
Мужчина открывает багажник. Иллюстративное фото: dardespot / Getty Images

В области Абай на скамье подсудимых оказались четверо казахстанцев, которых обвинили в похищении двух граждан Китая, разбое и вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай рассмотрено уголовное дело в отношении группы мужчин, обвиняемых по п.2 ч.4 ст.194 (Вымогательство), п.2 ч.3 ст.192 (Разбой) и пп.1, 3, 4, 7, 8 ч.2 ст.125 (Похищение человека) УК.

По версии обвинения, двое из подсудимых встретились в ресторане со своими знакомыми. Узнав, что один из них занимается предпринимательской деятельностью, они заманили его обманным путем в арендованную квартиру в одном из жилых комплексов Алматы.

"Избив мужчину, угрожая жизням жены и сына потерпевшего, а также запугивая распространением сведений, порочащих его честь, они начали вымогать деньги. Связав и подставив к горлу мужчины складной нож, сделали фотографии и видеозаписи, потребовав 200 тыс. долларов США и три автомобиля марки Zeekr (1 экземпляр которого оценивался в 20 млн тенге)", - установил суд.

Позже один из подсудимых договорился отвезти двух граждан КНР, занимающихся добычей золота в Усть-Каменогорске. Он нашел автомобиль с водителем, а также сообщил об этом своему соучастнику в предыдущем вымогательстве.

Как установил суд, с целью хищения имущества они совместно с двумя другими подсудимыми решили совершить вооруженное нападение на машину.

"Вступив в предварительный сговор между собой, подготовив военный камуфляж, веревки, маски и предмет, похожий на пистолет, они напали на машину, где находились потерпевшие.

Нападавшие избили двоих потерпевших и, угрожая убийством, отобрали мобильные телефоны и более 7 млн тенге.

С целью сокрытия факта сговора с водителем машины они сделали вид, что также избивают его и отбирают у него телефон. Далее граждан Китая, заперев в багажнике, отвезли в неустановленное следствием местоположение, где требовали еще денег", - рассказали в суде.

Потерпевшие по делу просили признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы. Осужденные своей вины не признали.

Суд признал всех четверых подсудимых виновными. Троим из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет, 10 лет и 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

Одного из мужчины приговорили к лишению свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, так как в его действиях суд признал опасный рецидив.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Согласно п.2 ч.3 ст.192 УК РК разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

В соответствии с пп.1,3,4,7,8 ч.2 ст.125 УК РК похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154493-trebovali-200-tys-dollarov-i-tri-avto-zeekr-biznesmena-pohitili-i-izbivali-v-zhk-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie