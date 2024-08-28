"Требовали 200 тыс. долларов и три авто Zeekr": бизнесмена похитили и избивали в ЖК Алматы

В области Абай на скамье подсудимых оказались четверо казахстанцев, которых обвинили в похищении двух граждан Китая, разбое и вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Абай рассмотрено уголовное дело в отношении группы мужчин, обвиняемых по п.2 ч.4 ст.194 (Вымогательство), п.2 ч.3 ст.192 (Разбой) и пп.1, 3, 4, 7, 8 ч.2 ст.125 (Похищение человека) УК.

По версии обвинения, двое из подсудимых встретились в ресторане со своими знакомыми. Узнав, что один из них занимается предпринимательской деятельностью, они заманили его обманным путем в арендованную квартиру в одном из жилых комплексов Алматы.

"Избив мужчину, угрожая жизням жены и сына потерпевшего, а также запугивая распространением сведений, порочащих его честь, они начали вымогать деньги. Связав и подставив к горлу мужчины складной нож, сделали фотографии и видеозаписи, потребовав 200 тыс. долларов США и три автомобиля марки Zeekr (1 экземпляр которого оценивался в 20 млн тенге)", - установил суд.

Позже один из подсудимых договорился отвезти двух граждан КНР, занимающихся добычей золота в Усть-Каменогорске. Он нашел автомобиль с водителем, а также сообщил об этом своему соучастнику в предыдущем вымогательстве.

Как установил суд, с целью хищения имущества они совместно с двумя другими подсудимыми решили совершить вооруженное нападение на машину.

"Вступив в предварительный сговор между собой, подготовив военный камуфляж, веревки, маски и предмет, похожий на пистолет, они напали на машину, где находились потерпевшие.

Нападавшие избили двоих потерпевших и, угрожая убийством, отобрали мобильные телефоны и более 7 млн тенге.

С целью сокрытия факта сговора с водителем машины они сделали вид, что также избивают его и отбирают у него телефон. Далее граждан Китая, заперев в багажнике, отвезли в неустановленное следствием местоположение, где требовали еще денег", - рассказали в суде.

Потерпевшие по делу просили признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы. Осужденные своей вины не признали.

Суд признал всех четверых подсудимых виновными. Троим из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет, 10 лет и 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

Одного из мужчины приговорили к лишению свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, так как в его действиях суд признал опасный рецидив.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Согласно п.2 ч.3 ст.192 УК РК разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В соответствии с пп.1,3,4,7,8 ч.2 ст.125 УК РК похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.