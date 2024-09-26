Серия краж произошла в Карагандинской области

В Карагандинской области задержаны два молодых человека, подозреваемых в серии краж из частных домов. При задержании у одного из них обнаружено 1 кг марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Каркаралинского района задержали местных жителей 18 и 20 лет по подозрению в краже.

Следствие полагает, что задержанные в ночное время проникли в частный дом и похитили аксессуары для мобильного телефона. 40-летняя потерпевшая оценила ущерб в 32 тысячи тенге.

Подозреваемые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. В ходе досудебного расследования полицейские установили их причастность к еще четырем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.

Кроме того, в доме одного из задержанных изъят 1 кг марихуаны. Все выявленные эпизоды объединены в одно уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее полиция Алматы сообщила о краже из машины жителя города барсетки с 23 млн тенге. По версии следствия, преступление могло быть совершено по наводке. По словам пострадавшего, он ненадолго оставил свое транспортное средство, а когда вернулся, то обнаружил разбитое стекло и пропажу.

Помимо этого, в Темиртау сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге. По версии следствия, во время поездки на такси он обнаружил мобильный телефон, который находился в заднем кармане переднего пассажирского сиденья, и прибрал его к рукам.