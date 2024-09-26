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Насчет чего павлодарцы пишут заявления в полицию почти каждый день

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Вор вытаскивает телефон из кармана
Кража телефона. Иллюстративное фото: Jennifer / Getty Images

Житель Павлодара рассказал, что в магазине у него вытащили телефон из кармана куртки. В другом случае смартфон и вовсе украли из-под прилавка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию практически ежедневно поступают заявления о краже сотовых телефонов.

К примеру, в ведомство обратилась девушка, которая оставила свой телефон на лавочке во дворе дома по улице Торайгырова в Павлодаре. Вернувшись за устройством, она не обнаружила его.

"В другом случае ситуацией воспользовался неизвестный, умыкнувший телефон в одном из бутиков из-под прилавка. Похожая кража произошла в магазине на улице Бокейхана, где у мужчины телефон вытащили из кармана куртки", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В настоящее время по всем фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным преступлениям.

Полицейские напомнили, что ни в коем случае не следует присваивать себе найденный телефон.

"Если смартфон был найден в торговом центре, автобусе или магазине, следует обратиться к охраннику торгового центра, водителю, продавцу или в полицию. Это позволит вам избежать возможных обвинений в попытке присвоить чужое имущество", - предупредили в ДП региона.

С начала 2024 года силами оперативников в Павлодарской области 104 гаджета были возвращены владельцам.

Ранее в Астане спонтанная вечеринка обернулась неприятностями для жителя столицы. После распития алкоголя выяснилось, что у него украли телефон. Подозреваемого установили, а телефон изъяли и вернули хозяину.

Также у жительницы Астаны украли телефон во время ожидания автобуса. Проезжавший мимо на велосипеде парень внезапно выхватил у нее из рук iPhone 13 и скрылся. По данным полиции, после того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил устройство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166168-naschet-chego-pavlodarcy-pishut-zayavleniya-v-policiyu-pochti-kazhdyy-den/

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