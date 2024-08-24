Спонтанная вечеринка в квартире астанчанина не довела до добра

Спонтанная вечеринка обернулась неприятностями для жителя Астаны - у него украли телефон. Подозреваемый установлен, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По информации официальной страницы ведомства в Instagram, вечером потерпевший, находясь в состоянии опьянения, вышел покурить во двор, где встретил мужчину, который также был под воздействием алкоголя.

"Решив, что вечер станет лучше в компании, потерпевший в ходе беседы предложил новому знакомому вместе распить пиво. Согласившись, они отправились в ближайший магазин, где приобрели пиво на разлив и направились в квартиру заявителя", - рассказали в ДП Астаны.

После совместного распития напитков и ухода гостя хозяин квартиры не нашел свой смартфон. Сотрудники РОП УП "Сарыарка" установили 27-летнего мужчину, который после инцидента отключил телефон.

Стражи порядка изъяли вещественные доказательства и вернули хозяину.

Напомним, ранее другой астанчанин тоже обратился в полицию. Он рассказал, что на вокзале познакомился с мужчиной, между ними завелся интересный разговор, в итоге новые приятели решили сходить в сауну. После распития спиртных напитков пострадавший уснул. В это время у него похитили кошелек, внутри которого находилось 100 тыс. тенге. Подозреваемым оказался 31-летний житель города.

Еще одного столичного жителя заподозрили в краже дорогого браслета у бывшей возлюбленной и передаче его другой девушке. После вмешательства полиции он во всем признался.