Экс-замглавы МЧС Ибрагиму Кульшимбаеву изменили приговор
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Экс вице-министру по ЧС Ибрагиму Кульшимбаеву изменили меру пресечения с 5 лет лишения свободы до 3 лет ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу военного суда.
В военном суде сегодня рассмотрели апелляцию по делу экс-вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева. Ранее приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Суд также постановил внести представление на имя главы государства о лишении Кульшимбаева воинского звания генерал-майора.
В пресс-службе военного суда корреспонденту NUR.KZ сообщили об итогах рассмотренной апелляции.
"Апелляция изменила приговор. Действия осужденного переквалифицированы на злоупотребление властью (ст.450 ч.1 УК). Он приговорен к 3 годам ограничения свободы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Ибрагим Кульшимбаев покинул должность вице-министра по ЧС в августе прошлого года. Пост он занимал с октября 2020 года.
В июле этого года Антикоррупционная служба по Карагандинской области завершила досудебное расследование в отношении Кульшимбаева по подозрению в превышении служебных полномочий.
Отметим, согласно статье 450 УК РК, злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается:
- штрафом в размере до 4000 МРП (14 млн 768 тыс. тенге);
- либо исправительными работами в том же размере;
- либо ограничением свободы на срок до четырех лет;
- либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166019-eks-zamglavy-mchs-ibragimu-kulshimbaevu-izmenili-prigovor/
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