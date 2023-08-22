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Ибрагим Кульшимбаев покинул пост первого вице-министра по ЧС

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Ибрагим Кульшимбаев
Ибрагим Кульшимбаев. Фото: t.me/KZgovernment

Ибрагима Кульшимбаева освободили от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Кульшимбаев Ибрагим Даукесович освобожден от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

На официальном сайте МЧС РК говорится, что генерал-майор Кульшимбаев Ибрагим Даукесович родился в 1972 году в Карагандинской области.

Имеет высшее техническое и высшее военное образование, академическую степень магистра военного управления.

Военную службу начал в 1996 году командиром танкового взвода 143 танкового полка. С 1997 года – заместитель начальника штаба 143 танкового полка Вооруженных сил Казахстана.

С 2000 года – замкомандира роты по воспитательной и социально-правовой работе отдельного полка Гражданской обороны АЧС Республики Казахстан.

С 2002 по 2004 год – слушатель Академии гражданской защиты МЧС России.

С 2004 года – замначальника отдела Центра подготовки и обучения Карагандинского областного управления по чрезвычайным ситуациям АЧС РК.

С 2005 по 2006 год – замначальника управления по ЧС в Балхаше департамента по ЧС Карагандинской области МЧС РК.

С 2006 по 2009 годы – начальник управления по ЧС в Балхаше департамента по ЧС Карагандинской области МЧС РК.

С 2009 года – командир отдельного полка Гражданской обороны МЧС.

С 2013 года – замначальника департамента по ЧС Астаны.

С 2016 года – начальник департамента по ЧС Карагандинской области.

С октября 2020 года занимал пост первого вице-министра по ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2033440-ibragim-kulshimbaev-pokinul-post-pervogo-vitse-ministra-po-chs/

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