Экс-замглавы МЧС Ибрагиму Кульшимбаеву вынесли приговор
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Официальный представитель Антикора на сегодняшнем брифинге озвучил детали по делу в отношении экс-вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
Данияр Бигайдаров сообщил, что военным судом Акмолинского гарнизона оглашен приговор в отношении бывшего первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева.
"Он признан виновным в превышении власти путем дачи незаконных указаний руководству подведомственных учреждений МЧС о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства своего частного дома.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора", - отметил спикер.
Суд также постановил внести представление на имя главы государства о лишении Кульшимбаева воинского звания генерал-майора.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, Ибрагим Кульшимбаев покинул должность вице-министра по ЧС в августе прошлого года. Пост он занимал с октября 2020 года.
В июле этого года Антикоррупционная служба по Карагандинской области завершила досудебное расследование в отношении Кульшимбаева по подозрению в превышении служебных полномочий.
Отметим, согласно статье 362 УК РК, превышение власти или должностных полномочий наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.
Если данное деяние было совершено лицом, занимающим ответственную государственную должность, то оно наказывается ограничением или лишением свободы до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет или без такового.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2145802-eks-zamglavy-po-chs-ibragimu-kulshimbaevu-vynesli-prigovor/