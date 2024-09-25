Вооруженный мужчина угнал автобус в Лос-Анджелесе и застрелил пассажира

Вооруженный мужчина сегодня угнал автобус с заложниками в Лос-Анджелесе - в результате происшествия погиб один человек. Подозреваемый задержан.

По информации FOX News, инцидент произошел ранним утром - вооруженный мужчина ранил пассажира автобуса, а после угнал транспортное средство, угрожая водителю.

По словам полицейских, на начальных этапах захвата было видно, как из автобуса выходят другие пассажиры.

Началась погоня за угнанным автобусом. Сообщается, что напавший держал на "мушке" водителя и руководил его действиями.

Для того чтобы остановить автобус, полицейские использовали "шипы" и сумели проколоть шины - после задержанием занялся вооруженный спецназ.

Подозреваемый был взят под стражу.

Раненого мужчину доставили в больницу, однако в медучреждении он скончался от полученной травмы.

Напомним, в начале этого месяца четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, примерно в 70 км к северо-востоку от Атланты.

А в мае стрельба произошла во время выпускного в школе в американском штате Миссури. Пострадали два человека - стрелявших задержали.

Около года назад в городе Льюистон в США вооруженные люди открыли стрельбу сразу в трех местах. Сообщалось о 22 погибших и около 60 раненых.