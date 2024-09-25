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Женщина обратилась в полицию из-за сына, который ездит из Шахтинска в Караганду

Опубликовано:

Подросток с велосипедом
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

В Шахтинске полицейские задержали 22-летнего парня по подозрению в краже велосипеда с автостанции. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Шахтинска задержали молодого человека, который подозревается в присвоении велосипеда, оставленного на автостанции.

37-летняя заявительница сообщила, что транспортным средством пользовался ее несовершеннолетний сын. Подросток регулярно оставлял велосипед на автостанции и отправлялся на автобусе в Караганду для занятий в спортивных секциях.

"Подозреваемый дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят и возвращен потерпевшей стороне", - отметили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в полицию Астаны с заявлением обратился 30-летний житель города, у которого украли барсетку в одном из бильярдных клубов. Подозреваемый в краже сознался в содеянном и возместил ущерб владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в столице полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег в магазине - один из посетителей, по версии следствия, забрал сумку, в которой находились 1,3 млн тенге. Сумка с деньгами была изъята и возвращена потерпевшей.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165881-zhenshchina-obratilas-v-policiyu-iz-za-syna-kotoryy-ezdit-iz-shahtinska-v-karagandu/

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