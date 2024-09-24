Полицейские залезли на крышу дома после задержания жителя Карагандинской области

В Карагандинской области задержан мужчина, подозреваемый в выращивании конопли на крыше своего дома. Полиция изъяла восемь кустов наркотического растения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области и УП Бухар-Жырауского района задержали 29-летнего мужчину в одном из населенных пунктов по подозрению в незаконном культивировании запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

"Он дал признательные показания, пояснив, что на крыше частного дома выращивает коноплю. Во время осмотра данного жилого строения полицейские изъяли восемь кустов конопли", — рассказали в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Добавим, что согласно статье 300 УК РК, посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что тайную плантацию с тремя тоннами конопли нашли полицейские в Алматинской области. Обнаружить ее стражам порядка помог вертолет. Факт культивации был подтвержден наличием четко организованной поливной системы, обеспечивающей должный уход.

Помимо этого, более 7 тыс. кустов конопли нашли у 62-летнего мужчины в Карагандинской области.