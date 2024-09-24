"Пугает прохожих": павлодарка пожаловалась на мужчину, который гулял не один

Жительница Павлодара обратилась в полицию с просьбой принять меры в отношении мужчины, который выгуливает большую собаку без намордника, пугая прохожих, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участковым инспектором полиции владелец собаки был установлен.

"Павлодарец в свое оправдание пояснил, что его собака породы кавказская овчарка мирная, никого не трогает. За нарушение выгула домашних животных горожанин привлечен к ответственности", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Всего же с начала 2024 года 1630 жителей Павлодарской области привлекли к ответственности за нарушение правил содержания кошек и собак.

Согласно правилам, запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных и школьных учреждений, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах.

"Если животное оставило экскременты, они убираются его владельцем. Кроме того, владельцы не должны допускать выгул собак без поводка и намордника в общественных местах", - напомнили в полицейском ведомстве.

Ранее в Экибастузе стражи порядка привлекли к ответственности владельца собаки, которая своим лаем напугала мать и ее маленького ребенка. Алабай бродил по улице без намордника и поводка.

Летом жителю Восточно-Казахстанской области запретили содержать собак в квартире. Было установлено, что у него жили не менее пяти животных и при этом нарушались санитарные нормы. По словам соседей, он организовал незаконный приют для домашних животных.

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