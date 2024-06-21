Казахстанца обязали выселить всех собак из квартиры

Жителю ВКО запретили содержать собак в квартире. Было установлено, что у него жили не менее 5 животных и при этом нарушались санитарные нормы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, истец обратилась в суд с иском к хозяину вышерасположенной квартиры о выселении собак.

"В обоснование она указала, что ответчик, фактически не проживая в своей квартире, организовал незаконный приют для домашних животных, которые днем и ночью лают, воют, не дают покоя соседям. Более того, с каждым годом количество животных увеличивается, жить в таких условиях невозможно, поскольку влияет на здоровье", - говорится в сообщении суда.

На судебном заседании было установлено, что мужчина содержит в квартире не менее пяти собак и двух кошек.

"При этом санитарные нормы и правила содержания домашних животных не соблюдаются, что в свою очередь нарушало условия проживания других жильцов дома", - отметили в суде.

Согласно материалам дела казахстанец неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в области ответственного обращения с животными, а также нарушения тишины в ночное время в связи с лаем собак.

Суд посчитал, что пребывание собак в многоквартирном доме без условий нормального и естественного содержания, ухода, отсутствия вакцинации и в антисанитарных условиях в квартире ответчика представляет угрозу здоровью всех жильцов дома и их детей, а также самих домашних животных.

"Временная передержка животных выражает признаки создания несанкционированного приюта для собак в квартире ответчика без согласования с жильцами дома, что также противоречит нормам жилищного законодательства", - установил суд.

Суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и удовлетворил иск, возложив на ответчика обязанность по запрету содержания собак в квартире и выселения из квартиры всех собак.

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