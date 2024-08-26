"Стала лаять и рычать": собака напугала мать с ребенком в Экибастузе

В Экибастузе стражи порядка привлекли к ответственности владельца собаки, которая своим лаем напугала мать и ее маленького ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодняшний день уже 1260 жителей Павлодарской области привлечены к ответственности за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек.

К примеру, от жителей Павлодара с улицы Машхура Жусупа поступило сообщение о том, что по улице бродит собака породы алабай без намордника и поводка. Участковым инспектором полиции владелец собаки был установлен и привлечен к административной ответственности.

"А в Экибастузе в полицию обратилась мама: возвращаясь из магазина с маленьким ребенком, она увидела собаку, которая стала лаять и рычать, чем напугала и ребенка, и ее", - рассказали в ведомстве.

Владелец этой собаки тоже был привлечен к ответственности.

Как отметили в полиции, таких примеров много. Стражи порядка напомнили, что владельцы собак и кошек обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила их содержания, обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения животными общедоступных мест.

"Запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, школьных дворах, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, в парках, скверах. Если животное оставило экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов, их убирают владельцы собак и кошек", - напомнили в ДП Павлодарской области.

Согласно ст.407-2 КоАП РК нарушение правил по содержанию и выгулу домашних животных влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на должностных лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на юридических лиц - в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Ранее павлодарка пожаловалась в полицию на мужчину, который во дворе дома выгуливал агрессивную собаку крупной породы без поводка и намордника. Горожанина привлекли к ответственности.