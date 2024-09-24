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Иностранца, который находился в розыске за разбой в Астане, задержали в Испании

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Гражданина РФ, которого подозревают в совершении разбоя в Астане, задержали в Испании - сейчас решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские сообщили, что в городе Аликанте по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин России, объявленный в международный розыск за совершение разбоя на территории столицы.

Согласно информации МВД, в 2016 году мужчина в составе группы лиц незаконно проник в дом, где с применением насилия завладел имуществом на общую сумму свыше 4 млн тенге.

В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в нашу страну.

Отметим, недавно казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на миллионы тенге, экстрадировали из Москвы в Астану - он находился в международном розыске. Фигурант в упрощенном порядке был возвращен на территорию Казахстана и водворен в следственный изолятор.

Также на днях подозреваемого, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, экстрадировали из России в Казахстан. Согласно материалам дела в сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней.

В августе из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого, которому грозит пожизненное лишение своболы за контрабанду наркотических средств в особо крупном размере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165068-inostranca-kotoryy-nahodilsya-v-rozyske-za-razboy-v-astane-zaderzhali-v-ispanii/

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