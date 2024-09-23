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Эзотерика

Россия передала Казахстану подозреваемого в половом сношении с 14-летней

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Экстрадиция в Казахстан
Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr

Подозреваемого, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, экстрадировали из России в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за вступление в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

"В сентябре 2023 года он в одной из съемных квартир Шымкента вступил в половое сношение с 14-летней.

После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск", - рассказали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, подозреваемый в апреле текущего года был задержан в Новосибирске.

По запросу Генпрокуратуры РК российская сторона приняла решение об экстрадиции мужчины на родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - добавили в надзорном органе.

Ранее в Казахстан из России экстрадировали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. По информации Генпрокуратуры, он в июне прошлого года в группе лиц по предварительному сговору организовал контрабанду героина весом около 60 кг и гашиша весом свыше 10 кг через территории нескольких государств. В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск.

Также из Российской Федерации экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, женщина в период с 2019 по 2022 годы, являясь работником филиала банка в Таразе, от имени клиентов оформляла на них кредиты. В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала. В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму 60 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164572-rossiya-peredala-kazahstanu-podozrevaemogo-v-polovom-snoshenii-s-14-letney/

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