"Пытался снять штаны с девочки": подозреваемого ищут в Талдыкоргане

В Талдыкоргане полиция организовала поиск напавшего на детей подозреваемого в педофилии. Уточняется, что 22 сентября неизвестный мужчина дважды приставал к малолетним детям, передает NUR.KZ.

Информация о появлении в Талдыкоргане педофила распространяется в соцсетях. Уточняется, что 22 сентября неизвестный мужчина дважды приставал к малолетним детям.

В первом случае подозреваемый якобы в подъезде одного из многоэтажных домов напал на шестилетнюю девочку.

"По словам девочки, мужчина пытался снять с нее штаны, но благо в подъезд зашел неизвестный мужчина. Этот маньяк после выбежал из подъезда в неизвестном направлении. Его до сих пор не нашли", — говорится в посте.

В этот же день одна из жительниц другого микрорайона сообщила, что трое ее детей также подверглись приставанию со стороны неизвестного мужчины. Со слов несовершеннолетних, подозреваемый был одет в красную спортивную куртку, черные штаны, на голове - черная кепка.

"Три мои девочки играли во дворе, им 8 лет, 6 лет и 3 годика. Я дома кормила грудного ребенка. В 18.30 девочки зашли домой. Старшая дочь говорит, что она как обычно играла, на турнике висела, к ней подошел парень, взял ее за талию и за попу. Она говорит: "Я его не знаю". И спросил, где ты живешь, она показала дом. Потом подошел к средней дочке, которая рядом играла, тоже ее взял за талию", — рассказала талдыкорганка.

Жители областного центра незамедлительно потребовали от правоохранителей разобраться в ситуации, установить и задержать подозреваемого. В областном департаменте полиции заверили, что личный состав уже занимается поиском неизвестного.

"По данному факту начато досудебное расследование. На поиски подозреваемого ориентирован весь личный состав и приданные силы. Просим сохранять спокойствие, быть предельно внимательными и не оставлять без присмотра своих детей. Дело находится на контроле департамента полиции", — сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

В ведомстве обратились к гражданам, что в случае наличия какой-либо информации о подозреваемом, нужно немедленно связаться по телефону 102.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре пожилой педофил изнасиловал двух девочек. При обыске в квартире нашли тетради с письмами к 11 и 12-летним школьницам, а также препараты для мужской потенции. Ювенальный суд начал рассматривать иск к нему о выплате морального вреда.

Также молодого павлодарца обвинили в изнасиловании падчерицы. Произошло это в 2022 году, когда ему был 21 год, а жертве 14 лет. Парень получил 17 лет лишения свободы.