Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Пытался снять штаны с девочки": подозреваемого ищут в Талдыкоргане

Опубликовано:

Плачущая девочка
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Cavan Images / Getty Images

В Талдыкоргане полиция организовала поиск напавшего на детей подозреваемого в педофилии. Уточняется, что 22 сентября неизвестный мужчина дважды приставал к малолетним детям, передает NUR.KZ.

Информация о появлении в Талдыкоргане педофила распространяется в соцсетях. Уточняется, что 22 сентября неизвестный мужчина дважды приставал к малолетним детям.

В первом случае подозреваемый якобы в подъезде одного из многоэтажных домов напал на шестилетнюю девочку.

"По словам девочки, мужчина пытался снять с нее штаны, но благо в подъезд зашел неизвестный мужчина. Этот маньяк после выбежал из подъезда в неизвестном направлении. Его до сих пор не нашли", — говорится в посте.

В этот же день одна из жительниц другого микрорайона сообщила, что трое ее детей также подверглись приставанию со стороны неизвестного мужчины. Со слов несовершеннолетних, подозреваемый был одет в красную спортивную куртку, черные штаны, на голове - черная кепка.

"Три мои девочки играли во дворе, им 8 лет, 6 лет и 3 годика. Я дома кормила грудного ребенка. В 18.30 девочки зашли домой. Старшая дочь говорит, что она как обычно играла, на турнике висела, к ней подошел парень, взял ее за талию и за попу. Она говорит: "Я его не знаю". И спросил, где ты живешь, она показала дом. Потом подошел к средней дочке, которая рядом играла, тоже ее взял за талию", — рассказала талдыкорганка.

Жители областного центра незамедлительно потребовали от правоохранителей разобраться в ситуации, установить и задержать подозреваемого. В областном департаменте полиции заверили, что личный состав уже занимается поиском неизвестного.

"По данному факту начато досудебное расследование. На поиски подозреваемого ориентирован весь личный состав и приданные силы. Просим сохранять спокойствие, быть предельно внимательными и не оставлять без присмотра своих детей. Дело находится на контроле департамента полиции", — сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

В ведомстве обратились к гражданам, что в случае наличия какой-либо информации о подозреваемом, нужно немедленно связаться по телефону 102.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре пожилой педофил изнасиловал двух девочек. При обыске в квартире нашли тетради с письмами к 11 и 12-летним школьницам, а также препараты для мужской потенции. Ювенальный суд начал рассматривать иск к нему о выплате морального вреда.

Также молодого павлодарца обвинили в изнасиловании падчерицы. Произошло это в 2022 году, когда ему был 21 год, а жертве 14 лет. Парень получил 17 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164920-pytalsya-snyat-shtany-s-devochki-podozrevaemogo-ishchut-v-taldykorgane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie