Казахстанец задолжал 38 млн тенге и скрывался полтора года

В ВКО разыскали мужчину, задолжавшего свыше 38 млн тенге и полтора года скрывавшегося от заемщика и судебных исполнителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в управление миграционной службы ДП ВКО поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск должника, который с марта прошлого года не выплачивает долг жителю Усть-Каменогорска, задолжав тому более 38 млн тенге.

Сотрудники оперативно отреагировали на сообщение и разыскали злостного неплательщика меньше чем за сутки. Как оказалось, мужчина скрывался в Шемонаихинском районе.

Стражи порядка передали сведения в уполномоченные органы для принятия мер по взысканию задолженности.

С начала года в Восточно-Казахстанской области правоохранителями установлено более 30 должников. Стражи порядка напомнили, что за уклонение от выполнения исполнительного документа законом предусмотрены административная и уголовная ответственности.

Ранее житель Кызылорды дал в долг 22 млн тенге, однако долго не мог получить деньги обратно, так как должник постоянно уклонялся от встреч. В итоге горожанин обратился в суд с иском о взыскании денег.

А в Караганде павлодарские полицейские задержали должника, который находился в межгосударственном розыске. На него был наложен административный штраф на сумму более 3 млн тенге за уклонение от возмещения ущерба физическому лицу.