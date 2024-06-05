Антикор завершил расследование в отношении Гульвиры Доненбаевой
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Завершено расследование в отношении руководителя управления миграционной службы Департамента полиции области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
По информации официального Telegram-канала ведомства, Антикоррупционной службой области Абай завершено расследование в отношении руководителя управления миграционной службы ДП региона, которая обвиняется в получении взятки через своего подчиненного в значительном размере от сотрудника районного звена за его перевод в свое подразделение.
"Все вышеуказанные должностные лица привлекаются к уголовной ответственности по факту взяточничества. 20 мая текущего года уголовное дело прокуратурой области передано суду", - сообщили в Антикоре.
Согласно ст.201 УПК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что 27 сентября 2023 года сотрудниками ДКНБ совместно с Антикором по области Абай задержана начальник УМС ДП региона Гульвира Доненбаева якобы при получении денежных средств в размере 1000 долларов США через посредника.
В Антикоре подтвердили информацию о задержании женщины-полицейского, но подробности обещали предоставить позже.
Спустя некоторое время в ведомстве сообщили, что руководитель управления миграционной службы и другие сотрудники ДП области Абай подозреваются во взяточничестве.
"Должностное лицо через своего подчиненного получила взятку в сумме 1000 долларов США за оказание содействия в переводе сотрудника районного подразделения полиции в городской отдел миграционной службы", - пояснили в Антикоре.
Здесь добавили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112780-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-nachalnika-migracionnoy-sluzhby-gulviry-donenbaevoy/