Высокопоставленная чиновница лишилась свободы из-за взятки в 5 млн тенге

В Актау руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" осудили за получение взятки в 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении двух подсудимых о даче и получении взятки рассматривалось Актауским городским судом.

"Подсудимая, являясь руководителем ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", получила от представителя ТОО взятку в размере 5 млн тенге за содействие товариществу в заключении договора с подрядчиком на оказание инжиниринговых услуг технического надзора по строительству школы профессиональной ориентации и изобразительного искусства на 260 мест в городе Форт-Шевченко, а также за подписание актов оказанных услуг и общее покровительство", - установил суд.

Чиновница просила суд вынести оправдательный приговор, а представитель ТОО - назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами дела", - отметили в суде.

При назначении наказания учитывались смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства: у женщины - наличие на иждивении несовершеннолетних детей, у мужчины - чистосердечное раскаяние, признание вины в содеянном и наличие малолетних детей.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, у подсудимой стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим данную им присягу.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств у второго подсудимого не установили.

Приговором суда чиновница была признана виновной по ч.2 ст.366 УК. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Подсудимый был осужден по ч.2 ст.367 УК, но с применением ч.4 ст.55 УК. В итоге его приговорили к лишению свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что окончено досудебное расследование в отношении руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области по подозрению в получении взятки в размере 5 млн тенге. К ответственности привлекли и представителя бизнеса по подозрению в даче взятки должностному лицу. Следственным судом в отношении подозреваемых была санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронных браслетов.

Отметим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.2 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.4 ст.55 УК РК при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во время или после совершения уголовного правонарушения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяния, а равно при активном содействии участника группового уголовного правонарушения раскрытию совершенных группой деяний наказание может быть назначено ниже низшего предела либо суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено статьей, либо не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.