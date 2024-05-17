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Почти 300 тыс. долларов заплатил казахстанец за прекращение дела, но в итоге оказался в колонии

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Судья идет по коридору
Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Астане вынесли приговор трем казахстанцам - двоих осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, третьего - за покушение на дачу взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Подробности дела указаны на сайте суда Астаны. Отмечается, что на скамье подсудимых оказались трое казахстанцев - Б. и Д. обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Ж. - в покушении на дачу взятки.

Согласно материалам уголовного дела, против жителя столицы Ж. велось досудебное расследование по факту хищения зерна в особо крупном размере. В августе 2023 года Ж. был признан подозреваемым.       

"Б. и Д. покушались путем обмана получить от Ж. 350 тыс. долларов (155 млн тенге) для передачи сотрудникам Антикоррупционной службы за прекращение уголовного дела в отношении Ж.    

В июне с этой целью Б. получил от Ж. 245 тыс. долларов (108 млн тенге) и передал Д., которыми они распорядились по собственному усмотрению.    

Доводы Д. о передаче им 245 тыс. долларов (108 млн тенге) адвокату К. не нашли своего подтверждения. После Б. и Д. получили от Ж. 50 тыс. долларов (22 млн тенге) и были задержаны сотрудниками Антикоррупционной службы", - говорится в сообщении суда.      

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину.

В итоге Б. и Д. приговорили к 10 годам колонии и пожизненно лишили права занимать определенные должности. С Б. взыскали 10 тыс. долларов (4,4 млн тенге), с Д. - 40 тыс. долларов (17,7 млн тенге) в доход государства. 

Ж. осужден к 8 годам 5 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.     

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, накануне в Астане директора финансового департамента и главного специалиста АО "НК "Продкорпорация" приговорили к штрафу в 48 млн тенге за взятку в 800 тыс. тенге. Если они не выплатят штраф, то наказание будет заменено на лишение свободы.

Несколько дней назад в Актау чиновница лишилась свободы из-за взятки в 5 млн тенге - главу Управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области приговорили к трем с половиной годам колонии.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Также в соответствии с частью 4 статьи 28 УК РК подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

А согласно части 4 статьи 367 УК РК, дача взятки в особо крупном размере (более 36,9 млн тенге) наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102039-pochti-300-tys-dollarov-zaplatil-kazahstanec-za-prekrashchenie-dela-no-v-itoge-okazalsya-v-kolonii/

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