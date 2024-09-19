Ящик пива вынесли на глазах у продавца магазина в Карагандинской области
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В Карагандинской области 19-летний молодой человек был задержан по подозрению в попытке ограбления продуктового магазина. В результате произошедшего заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, инцидент произошел в городе Шахтинске. Мужчина на глазах у продавца вынес ящик пива, находившийся у входной двери одного из магазинов.
Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого.
"Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", — рассказали в правоохранительных органах.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что житель Темиртау вышел из магазина с покупками и оказался в другом населенном пункте. Мужчина рассказал, что сел в свой автомобиль, после чего к нему подошел молодой человек и под угрозой расправы потребовал отвезти его в село. Затем он просто забрал пакет с продуктами и скрылся.
Также полиция задержала подозреваемую в краже золота у 72-летней пенсионерки в Карагандинской области. Пожилая женщина пошла в гости, где, по версии следствия, подозреваемая воспользовалась моментом и похитила украшения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163309-yashchik-piva-vynesli-na-glazah-u-prodavca-magazina-v-karagandinskoy-oblasti/