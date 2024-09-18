Неприятностью обернулся поход в гости для жительницы Карагандинской области

В Карагандинской области полиция задержала женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий у 72-летней пенсионерки. Вещественные доказательства изъяты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, инцидент произошел в Каркаралинске.

"Злоумышленница, воспользовавшись невнимательностью 72-летней пенсионерки, пришедшей в гости к ее родственникам, похитила у пожилой женщины золотые ювелирные изделия", - рассказали в МВД.

Сотрудники отдела полиции Каркаралинского района установили личность женщины и задержали ее.

"Сумма ущерба составила 350 тысяч тенге. Подозреваемая дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", - пояснили правоохранители.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Другая 70-летняя жительница Караганды лишилась 10 млн тенге после звонка лжеполицейского. Мошенники сообщили пенсионерке, что средства на ее депозите находятся под угрозой, после чего с помощью манипуляций заставили женщину пройти биометрию и украли деньги со счета.

Еще один житель Караганды, которому требовалось восстановить водительские права, потерял 1,2 миллиона тенге. Он откликнулся на объявление в Сети, которое разместили мошенники. Они пообещали мужчине оформить права, однако после получения средств перестали выходить на связь.