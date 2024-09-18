Житель Темиртау вышел из магазина с покупками и оказался в другом населенном пункте

В поселке имени Габидена Мустафина в Карагандинской области сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, инцидент произошел в Темиртау. Подозреваемый заметил молодого человека, который вышел из магазина с покупками и сел в свой автомобиль.

По словам пострадавшего, мужчина подошел к машине и под угрозой расправы потребовал доставить его в село. После того, как водитель выполнил требование, подозреваемый отобрал у него пакет с продуктами и скрылся.

"Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты", - отметили в МВД.

Также в ходе досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов установили причастность задержанного к факту мошенничества.

Предполагается, что парень, притворившись нуждающимся в срочном звонке, присвоил мобильный телефон одного из жителей района. В данном случае сумма ущерба составила порядка 75 тысяч тенге.

Это не единственный случай мошенничества в регионе. Недавно 70-летняя жительница Караганды лишилась 10 млн тенге после звонка лжеполицейского. Мошенники сообщили пенсионерке, что средства на ее депозите находятся под угрозой, после чего с помощью манипуляций заставили женщину пройти биометрию и украли деньги со счета.

Также полиция задержала подозреваемую в краже золота у 72-летней пенсионерки в Карагандинской области. Пожилая женщина пошла в гости, где, по версии следствия, женщина воспользовалась моментом и похитила украшения.