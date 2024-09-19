Отправляла смайлик: 90 млн тенге лишились казахстанцы из-за активности в WhatsApp-чате

20 граждан Казахстана пострадали от мошенничества, лишившись 90 млн тенге. Им обещали 20-30% прибыли со вложенных средств через семь дней, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, две жительницы Павлодара, 47 и 34 лет, организовали WhatsApp-чат с имитацией финансовой деятельности.

"Одна из них создавала видимость того, что работает в ночное время на интернет-платформе, а вторая приветствовала участников группы, отправляя смайлик со словом "Старт". Это сигнализировало о начале пополнения денежных средств участников чата на абонентские номера, привязанные к банковским картам злоумышленниц", – сообщается в публикации.

Создательницы чата проводили агитационную работу по привлечению новых участников, размещая ложную информацию о том, что можно приумножить свои деньги на интернет-платформе.

"Доверчивым гражданам обещали вернуть вложенные средства с прибылью в 20-30% через семь дней после вклада и сигнализировали о приостановке пополнения денежных средств смайлом со словом "Стоп".

На протяжении нескольких месяцев участники группы перечисляли от 10 тысяч до 500 тысяч тенге. В итоге жительницы Павлодара обманули 20 граждан, проживающих в разных городах республики, на общую сумму 90 млн тенге", – информирует ведомство.

Аферисток задержали сотрудники полиции. Суд признал их виновными в совершении мошенничества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

"Осужденные прибыли для отбывания наказания в женскую колонию области Абай. Они предпринимают действия по возмещению ущерба потерпевшим. Режим содержания и трудовую дисциплину они не нарушают, положительно реагируют на мероприятия воспитательного характера и активно участвуют в общественной жизни колонии", — сообщила начальник специального отдела Светлана Голикова.

Напомним, также вчера сообщалось, что в Алматы полицейские задержали подозреваемую в совершении 13 эпизодов мошенничества. 12 лет она скрывалась под другим именем и использовала поддельные документы, отметили правоохранители.

Ранее в Казахстан из Турции экстрадировали подозреваемую в присвоении 27 млн тенге. Женщина работала бухгалтером в одной из коммерческих организаций Алматы. Она была объявлена в международный розыск.

А другую казахстанку, подозреваемую в присвоении 223 млн тенге, экстрадировали из России. Как сообщили в Генпрокуратуре, она брала деньги якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру.