"Скрывалась под другим именем": казахстанку нашли спустя 12 лет

Спустя 12 лет полицейские в Алматы задержали подозреваемую в совершении нескольких эпизодов мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 17 сентября при координации прокуратуры Акмолинской области сотрудниками криминальной полиции ДП Алматы задержана подозреваемая в совершении 13 эпизодов мошенничества.

"В июне 2012 года злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры по государственной программе в Кокшетау незаконно завладела денежными средствами в особо крупном размере.

На протяжении 12 лет подозреваемая скрывалась под другим именем и используя поддельные документы", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

В настоящее время женщину водворили в следственный изолятор.

В ведомстве отметили, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Казахстан из Турции экстрадировали подозреваемую в присвоении 27 млн тенге. Женщина работала бухгалтером в одной из коммерческих организаций Алматы. Она была объявлена в международный розыск.

А другую казахстанку, подозреваемую в присвоении 223 млн тенге, экстрадировали из России. Как сообщили в Генпрокуратуре, она брала деньги якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру.